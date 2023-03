Serie A, quale squadra guadagna dalla sosta per le Nazionali? (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre ci troviamo ancora nel bel mezzo della sosta per le Nazionali, dovuta ai primi match per le Qualificazioni verso gli Europei di Germania 2024, possiamo già dare un’occhiata in vista della prossima giornata di campionato. Dal weekend in arrivo, infatti, si tornerà a fare sul serio in Serie A e si aprirà un mese di aprile che, sostanzialmente, vedrà le squadre in campo ogni tre giorni aggiungendo anche Coppa Italia e Coppe europee varie, con sei italiane ai quarti di finale. Iniziamo dal Napoli, la squadra che potrebbe vivere nella maniera più serena possibile questo break. Lo scudetto è già ampiamente in tasca, per cui tutte le attenzioni sono rivolte alla doppia sfida contro il Milan di Champions League. In questo momento mister Luciano Spalletti sta facendo solamente una cosa: incrociare le ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre ci troviamo ancora nel bel mezzo dellaper le, dovuta ai primi match per le Qualificazioni verso gli Europei di Germania 2024, possiamo già dare un’occhiata in vista della prossima giornata di campionato. Dal weekend in arrivo, infatti, si tornerà a fare sul serio inA e si aprirà un mese di aprile che,nzialmente, vedrà le squadre in campo ogni tre giorni aggiungendo anche Coppa Italia e Coppe europee varie, con sei italiane ai quarti di finale. Iniziamo dal Napoli, lache potrebbe vivere nella maniera più serena possibile questo break. Lo scudetto è già ampiamente in tasca, per cui tutte le attenzioni sono rivolte alla doppia sfida contro il Milan di Champions League. In questo momento mister Luciano Spalletti sta facendo solamente una cosa: incrociare le ...

