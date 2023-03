Serie A, il gol più bello del mese di marzo è di Kvicha Kvaratskhelia (Di lunedì 27 marzo 2023) Il riconoscimento per il mese di marzo rivolto al fantasista del Napoli, che non smette di incantare Leggi su itasportpress (Di lunedì 27 marzo 2023) Il riconoscimento per ildirivolto al fantasista del Napoli, che non smette di incantare

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : 'Er gol de #Turone era bono', stasera dopo #MaltaItalia su #RaiUno il documentario sul famoso episodio di… - OptaPaolo : 10+10 - Khvicha Kvaratskhelia (12 reti e 10 assist in questa Serie A) è il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 a… - OptaPaolo : 1976/77 - La Juventus ha vinto entrambe le sfide stagionali di Serie A contro l'Inter senza subire alcun gol per la… - TheRabbi67 : @MassyAgostino @WalteRealEstate @pisto_gol Avete dominato la serie A mettendo su un sistema mafioso senza eguali (b… - Erfaina1988 : @En3rix Capisco che ci ha abituato a vederlo fare 30 gol… Ma in questa Stagione dove insieme a Zaccagni è il primo… -