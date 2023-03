Serena Grandi clamorosa | racconta i suoi amori passati | “Berrettini? Un po’ moscio”

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 27 marzo 2023), hato in un noto programma radiofonico i: “? Un pò”. Ospite di Un giorno da pecora nel giorno del suo 65esimo compleanno,non ha esitato a rispondere alle domande scomode dei due conduttori. La celebre attrice, sogno erotico di moltissimi uomini, ha parlato della sua carriera, ma anche di tanti incontri importanti che ha fatto e che le hanno permesso di crescere come artista, ma anche come persona.confessioni hot-foto Ansa- Grantennistoscana.itè oggi una persona appagata e felice che ricorda il suo passato con ironia. ...