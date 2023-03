Se Meloni vuole aiutare la sanità pubblica deve mettere mano agli sgravi fiscali al privato (Di lunedì 27 marzo 2023) Il governo Meloni ha annunciato la sua riforma fiscale proponendocela come uno strumento fondamentale per lo sviluppo dell’economia. Anche per questo governo vale, quindi, la teoria keynesiana della spesa pubblica che attraverso il fisco può sostenere l’economia nei momenti di crisi. Il fisco anche per la Meloni rientra quindi nella famosa “teoria delle leve” di Archimede anche se la leva in questione è quella tributaria usata per ri-sollevare il mondo certo ma solo quello dell’economia. Ma si può sollevare con il fisco l’economia sacrificando i diritti, la Costituzione, la sanità pubblica? In sanità il fisco è stato usato soprattutto dal Pd neoliberista a partire dagli anni 90 per sviluppare il privato a danno del pubblico. Esso oggi è alla base delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Il governoha annunciato la sua riforma fiscale proponendocela come uno strumento fondamentale per lo sviluppo dell’economia. Anche per questo governo vale, quindi, la teoria keynesiana della spesache attraverso il fisco può sostenere l’economia nei momenti di crisi. Il fisco anche per larientra quindi nella famosa “teoria delle leve” di Archimede anche se la leva in questione è quella tributaria usata per ri-sollevare il mondo certo ma solo quello dell’economia. Ma si può sollevare con il fisco l’economia sacrificando i diritti, la Costituzione, la? Inil fisco è stato usato soprattutto dal Pd neoliberista a partire danni 90 per sviluppare ila danno del pubblico. Esso oggi è alla base delle ...

