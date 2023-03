Scudetto Napoli: feste e celebrazioni in America e in Francia una sfilata sotto la Tour Eiffel a Parigi (Di lunedì 27 marzo 2023) Lo Scudetto al Napoli ha scatenato la gioia dei tifosi in tutto il mondo. Da New York a Parigi, si preparano a festeggiare con grandi party e sfilate sotto la Torre Eiffel. La possibile vittoria dello Scudetto per il Napoli di Spalletti non sta facendo festeggiare solo la città partenopea, ma anche i napoletani sparsi in tutto il mondo. A New York, ad esempio, si sta organizzando un mega party per il 4 giugno, in contemporanea con la festa di Napoli, mentre il 10 giugno ci sarà un altro evento per tutti i napoletani d’America. L’organizzatore di queste due grandi celebrazioni è Rosario Procino, proprietario del ristorante Ribalta di New York e presidente del Napoli ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 marzo 2023) Loalha scatenato la gioia dei tifosi in tutto il mondo. Da New York a, si preparano aggiare con grandi party e sfilatela Torre. La possibile vittoria delloper ildi Spalletti non sta facendoggiare solo la città partenopea, ma anche i napoletani sparsi in tutto il mondo. A New York, ad esempio, si sta organizzando un mega party per il 4 giugno, in contemporanea con la festa di, mentre il 10 giugno ci sarà un altro evento per tutti i napoletani d’. L’organizzatore di queste due grandiè Rosario Procino, proprietario del ristorante Ribalta di New York e presidente del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : Udienza preliminare #Juve rinviata al #10maggio. Stesso giorno, 1981, l'episodio del gol di #Turone. Stesso giorno… - CB_Ignoranza : - Miglior attacco - Miglior difesa - Capocannoniere - Miglior assistman - +21 sulla seconda. Il Napoli domina… - DiegoDeLucaTwit : Nel 1988, il #Napoli era in piena lotta Scudetto con il #Milan. Nello scontro diretto del 1 maggio, i rossoneri si… - GreenPass92 : @MarcoDiMaro Ricordiamo cosa è il Napoli nella storia Scudetto monetina Scudetto con drogato in campo truccando i c… - napolipiucom : Scudetto Napoli: feste e celebrazioni in America e in Francia una sfilata sotto la Tour Eiffel a Parigi… -