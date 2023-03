Scrubs | il creatore Bill Lawrence pensa che un film “reunion” sia inevitabile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Scrubs - Medici ai primi ferri, il film si farà? Risponde il creatore della serie -

Nei giorni scorsi, ildello show , Bill Lawrence , è quindi tornato a parlare del vociferato film sequel di, fornendo alcuni importanti aggiornamenti in merito alla sua realizzazione ...L'argomento dei reboot e dei sequel è così comune, infatti, che ildiBill Lawrence ha affermato che è inevitabile che il cast e la troupe tornino per nuovi contenuti in futuro: 'Il ......sul piccolo schermo i protagonisti della celeberrima serie tv- Medici ai primi ferri , possono esultare di gioia davanti all'ultima dichiarazione di Bill Lawrence, ideatore edel ...

Scrubs - Medici ai primi ferri, il film si farà Risponde il creatore della ... Movieplayer

Bill Lawrence, durante una recente intervista, ha confermato che il film sequel della serie cult Scrubs - da lui ideata - verrà realizzato. Non resta dunque che attendere l'inizio della produzione del ...Scrubs resta una delle serie comedy più amate dai fan, e da anni si discute l'idea di un film, ma ci sarà davvero Scopriamo la risposta del creatore dello show, Bill Lawrence.