Scozia, Humza Yousaf eletto nuovo premier: è il primo musulmano di origine asiatica (Di lunedì 27 marzo 2023) Ha giurato in urdu ma indossando il kilt. Si dichiara «scozzese ed europeo» e il suo obiettivo principale è ottenere l’indipendenza e tornare nell’Ue. Ma molti dubitano sulle sue capacità di leadership Leggi su corriere (Di lunedì 27 marzo 2023) Ha giurato in urdu ma indossando il kilt. Si dichiara «scozzese ed europeo» e il suo obiettivo principale è ottenere l’indipendenza e tornare nell’Ue. Ma molti dubitano sulle sue capacità di leadership

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : #Scozia ?????????????? : Humza Yousaf è stato eletto primo leader di minoranza etnica del Partito Nazionale Scozzese dopo… - ultimora_pol : Scozia ??????????????: eletto leader del Partito Nazionale Scozzese Humza Yousaf, succederà a Nicola Sturgeon alla guida d… - Agenzia_Ansa : È Humza Yousaf, candidato della continuità, 38 anni non ancora compiuti, il nuovo leader del partito indipendentist… - radio3mondo : E chiudiamo con la Scozia, dove lo SNP al potere in sceglie Humza Yousaf come successore di Sturgeon… - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: È Humza Yousaf, candidato della continuità, 38 anni non ancora compiuti, il nuovo leader del partito indipendentista scoz… -