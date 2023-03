(Di lunedì 27 marzo 2023) E' in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, Maria Pia Giambona, 34 anni, l'unica superstite dell'incidente stradale con seiavvenuto nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Tragedia sulla strada: 6 persone uccise delle 7 coinvolte in uno scontro frontale violentissimo avvenuto oggi su un… - Agenzia_Ansa : Incidente stradale nel trapanese, sei morti e un ferito. Scontro frontale tra auto, due donne tra le vittime. #ANSA - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Incidente Custonaci, scontro frontale nel trapanese: morti sono 7 . #Adnkronos - infoitinterno : Scontro frontale nel trapanese, 6 morti e donna gravissima - angiuoniluigi : RT @leggoit: Incidente a Trapani, morta anche la donna in rianimazione: le vittime sono 7. Scontro frontale fra due auto I nomi delle vitt… -

E' in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, Maria Pia Giambona, 34 anni, l'unica superstite dell'incidente stradale con sei morti avvenuto nel ...L'impatto tra le due auto nel sorpassoin Sicilia Le squadre dei vigili del fuoco, giunte ... Quattro auto, con a bordo dodici persone, sono state coinvolte in unoquesta mattina sull'...Sale così a sette il bilancio delle vittime del violentotra due auto. Per estrarre i corpi dalle lamiere è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco, giunte da ...

Scontro frontale tra auto nel trapanese, 7 i morti - Ultima Ora Agenzia ANSA

E' in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, Maria Pia Giambona, 34 anni, l'unica superstite dell'incidente stradale con sei morti avvenuto nel ...È salito a sette il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Trapani. Due auto, una Fiat Doblò e una Alfa 156, si sono scontrate frontalmente sulla strada ...