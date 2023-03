Scomparsa avvocato Carbone, domani i funerali: i messaggi di cordoglio (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Si terranno domani alle 16:30 nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno i funerali dell’avvocato penalista Paolo Carbone, scomparso a Roma all’età di 84 anni. Amico del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, l’avvocato Carbone gli è stato vicino nelle battaglie legali più importanti, ultima tra le quali l’assoluzione per il processo sul Crescent. A piangerne la Scomparsa anche la Camera Penale Salernitana di cui Carbone, è stato uno dei fondatori. “Nel momento del dolore, le doti umane non comuni e lo straordinario talento professionale resteranno l’indelebile traccia da seguire per l’Avvocatura Salernitana e per quella Nazionale”. Anche il sindaco di Salerno a voluto esprimere il cordoglio suo e ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Si terrannoalle 16:30 nella chiesa del Sacro Cuore a Salerno idell’penalista Paolo, scomparso a Roma all’età di 84 anni. Amico del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, l’gli è stato vicino nelle battaglie legali più importanti, ultima tra le quali l’assoluzione per il processo sul Crescent. A piangerne laanche la Camera Penale Salernitana di cui, è stato uno dei fondatori. “Nel momento del dolore, le doti umane non comuni e lo straordinario talento professionale resteranno l’indelebile traccia da seguire per l’Avvocatura Salernitana e per quella Nazionale”. Anche il sindaco di Salerno a voluto esprimere ilsuo e ...

