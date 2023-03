Scivola sulle scale e batte la testa durante una festa: grave 30enne di Portici (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Portici sono intervenuti ieri sera in un locale in corso Garibaldi. durante una festa un 30enne del posto sarebbe Scivolato su una rampa di scale battendo la testa. Il 30enne è stato portato all’Ospedale del mare in codice rosso. E’ in prognosi riservata. Indagini in corso per chiarire dinamica. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione disono intervenuti ieri sera in un locale in corso Garibaldi.unaundel posto sarebbeto su una rampa dindo la. Ilè stato portato all’Ospedale del mare in codice rosso. E’ in prognosi riservata. Indagini in corso per chiarire dinamica. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

