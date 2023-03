Sciopero strumentale Cospito resta al 41 bis | no dei giudici ai domiciliari

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il tribunale di sorveglianza ha detto no alla richiesta diavanzata dai legali dell'anarchico. Per ile condizioni di salute dipendono da una scelta del detenuto

Alfredo Cospito resta al 41 bis, il tribunale di Sorveglianza respinge i domiciliari: “Sciopero fame ... Il Riformista

Niente da fare per Alfredo Cospito. Il tribunale di sorveglianza di Milano ha depositato questa mattina l’ordinanza con cui viene respinta la richiesta di detenzione domiciliare avanzata ...Nel provvedimento letto dall'AGI si fa riferimento alla "strumentalità" dello sciopero della fame che "è assolutamente certa e ha dato corso alle patologie oggi presenti". Per sostenere la liberazione ...