Sciopero in Germania: dai voli ai treni, un Paese paralizzato dalla protesta per chiedere l’aumento dei salari (Di lunedì 27 marzo 2023) Germania semi paralizzata dall’imponente Sciopero, uno dei più grandi degli ultimi decenni, per chiedere aumenti salariali che consentano di limitare l’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione. A fermarsi sono gli addetti di aeroporti, porti, ferrovie, autobus e linee metropolitane. La mobilitazione era stata convocato venerdì dai sindacati Verdi e Evg. Solo lo stop dei voli riguarderà almeno 380mila passeggeri. La compagnia ferroviaria statale Deutsche Bahn (DB) ha sospeso tutti i treni a lunga percorrenza e molti collegamenti regionali. Il sindacato Verdi chiede un aumento del 10,5% e almeno 500 euro in più in busta paga, mentre Evg rivendica un incremento di minimo 650 euro mensili spiegando che per i lavoratori gli adeguamenti all’inflazione sono una “questione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023)semi paralizzata dall’imponente, uno dei più grandi degli ultimi decenni, peraumentiali che consentano di limitare l’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione. A fermarsi sono gli addetti di aeroporti, porti, ferrovie, autobus e linee metropolitane. La mobilitazione era stata convocato venerdì dai sindacati Verdi e Evg. Solo lo stop deiriguarderà almeno 380mila passeggeri. La compagnia ferroviaria statale Deutsche Bahn (DB) ha sospeso tutti ia lunga percorrenza e molti collegamenti regionali. Il sindacato Verdi chiede un aumento del 10,5% e almeno 500 euro in più in busta paga, mentre Evg rivendica un incremento di minimo 650 euro mensili spiegando che per i lavoratori gli adeguamenti all’inflazione sono una “questione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : In Germania maxi sciopero per chiedere l’aumento dei salari. “Escalation sul modello francese” - Marcozanni86 : Oggi sciopero in #Germania dove sindacati chiedono aumento salari in doppia cifra. #BCE al palo: se alza i tassi pe… - ilpost : Oggi in Germania ci sarà un esteso sciopero dei trasporti per chiedere salari più alti - leone52641 : RT @MFerraglioni: Intanto in #Germania è in atto uno sciopero storico, trasporti paralizzati con stazioni dei treni, metropolitane e aerop… - leone52641 : RT @MFerraglioni: La #Germania è inginocchio alle prese con lo sciopero più grande degli ultimi 30 anni. Stazione, Aeroporti vuoti. Stiamo… -

Germania: paralizzato il sistema dei trasporti per lo sciopero Lo chiamano "mega sciopero" quello che oggi coinvolge lavoratori di porti, aeroporti, ferrovie e mezzi pubblici in Germania. Lo hanno indetto le due principali organizzazioni sindacali tedesche, Verdi ed EVG, per ... Germania: sindacati, '30.000 ferrovieri hanno aderito allo sciopero dei trasporti' Berlino, 27 mar. - Secondo il sindacato delle ferrovie tedesche EVG, sarebbero oltre 30.000 i lavoratori ferroviari che stanno partecipando in Germania a un massiccio sciopero iniziato oggi nel settore dei trasporti. 'La partecipazione allo sciopero è molto alta', ha affermato Kristian Loroch, membro del comitato di negoziazione di EVG. '... Germania, sciopero di 24 ore di aeroporti, treni e bus ... a fronte di alti livelli di inflazione e del rapido aumento dei prezzi dell'energia Dalla mezzanotte di lunedì un grande sciopero di 24 ore è scattato nei trasporti in tutta la Germania. In queste ... Lo chiamano "mega" quello che oggi coinvolge lavoratori di porti, aeroporti, ferrovie e mezzi pubblici in. Lo hanno indetto le due principali organizzazioni sindacali tedesche, Verdi ed EVG, per ...Berlino, 27 mar. - Secondo il sindacato delle ferrovie tedesche EVG, sarebbero oltre 30.000 i lavoratori ferroviari che stanno partecipando ina un massiccioiniziato oggi nel settore dei trasporti. 'La partecipazione alloè molto alta', ha affermato Kristian Loroch, membro del comitato di negoziazione di EVG. '...... a fronte di alti livelli di inflazione e del rapido aumento dei prezzi dell'energia Dalla mezzanotte di lunedì un grandedi 24 ore è scattato nei trasporti in tutta la. In queste ... Germania, sciopero di 24 ore di aeroporti, treni e bus Il Sole 24 ORE Un’ondata di scioperi nella sanità senza precedenti in tutta Europa La presa di posizione della OMS Dopo anni di politiche orientate alla compressione dei diritti dei lavoratori e di mercificazione del lavoro sanitario, l’OMS ha rotto il silenzio denunciando le dramma ... Germania: sindacati, '30.000 ferrovieri hanno aderito allo sciopero dei trasporti' Il leader di Ver.di Werneke: avrà effetti massicci, è necessario Roma, 23 mar. - Il leader dei sindacati tedeschi Ver.di Frank Werneke ha annunciaot un grande sciopero dei… Leggi ... La presa di posizione della OMS Dopo anni di politiche orientate alla compressione dei diritti dei lavoratori e di mercificazione del lavoro sanitario, l’OMS ha rotto il silenzio denunciando le dramma ...Il leader di Ver.di Werneke: avrà effetti massicci, è necessario Roma, 23 mar. - Il leader dei sindacati tedeschi Ver.di Frank Werneke ha annunciaot un grande sciopero dei… Leggi ...