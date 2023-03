Sciopero generale in Israele, 80mila davanti alla Knesset. Ma anche la destra convoca la piazza. L’appello di Netanyahu: «Evitare violenze» – I video (Di lunedì 27 marzo 2023) Il governo israeliano è in subbuglio all’indomani di una notte storica in Israele, dove centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in in tutte le principali città in manifestazioni spontanee convocate via WhatsApp. A scatenare l’ira di parte della popolazione è stata l’ennesima mossa azzardata del premier Benjamin Netanyahu, che ieri ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gallant dopo che questi aveva rotto l’unità all’interno del governo, chiedendo di ritirare la contrastatissima riforma della giustizia. Dopo una notte di proteste in tutto il Paese, con la polizia impegnata a disperdere i manifestanti che avevano bloccato l’autostrada Hayalon, nelle prime ore del mattino il presidente della Repubblica Herzog ha chiesto al premier di fermare l’iter della riforma – il cui passaggio ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Il governo israeliano è in subbuglio all’indomani di una notte storica in, dove centinaia di migliaia di persone sono scese inin in tutte le principali città in manifestazioni spontaneete via WhatsApp. A scatenare l’ira di parte della popolazione è stata l’ennesima mossa azzardata del premier Benjamin, che ieri ha licenziato il ministro della Difesa Yoav Gnt dopo che questi aveva rotto l’unità all’interno del governo, chiedendo di ritirare la contrastatissima riforma della giustizia. Dopo una notte di proteste in tutto il Paese, con la polizia impegnata a disperdere i manifestanti che avevano bloccato l’autostrada Hayalon, nelle prime ore del mattino il presidente della Repubblica Herzog ha chiesto al premier di fermare l’iter della riforma – il cui passaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GeopoliticalCen : Proteste anche violente diffuse in Israele contro la riforma della giustizia e contro il Primo Ministro Netanyahu.… - putino : I decolli sono stati interrotti dall'aeroporto israeliano di Tel Aviv come parte di uno sciopero generale contro il… - milva17672857 : RT @BZanzani: Sciopero Generale Cgil Cisl Uil, Bombardieri: “domani sera novità” - pameladiverona : RT @OmbraDuca: Anche in Germania si inizia a fare sul serio : sciopero generale dei trasporti e aeroporti ? #landiniDimettiti #Informazio… - cogonipiero2 : RT @SionRomina: Autostrade bloccate, sciopero generale immediato: dopo la Francia, si incendia Israele. E’ bastata una notte di protesta in… -