Sciopero dei lavoratori Conbipel: presenti 5 punti vendita anche in Bergamasca (Di lunedì 27 marzo 2023) La mobilitazione. Sul territorio impiegati 35 lavoratori. Delegazione a Roma per il presidio di fronte al ministero delle Imprese. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 marzo 2023) La mobilitazione. Sul territorio impiegati 35. Delegazione a Roma per il presidio di fronte al ministero delle Imprese.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : In Germania maxi sciopero per chiedere l’aumento dei salari. “Escalation sul modello francese” - Agenzia_Italia : Il mega sciopero prevede uno stop di 24 ore nel settore dei trasporti. 230 mila i dipendenti interessati dall'asten… - RaiNews : Lo sciopero è stato convocato venerdì dai sindacati che chiedono un aumento dei salari - robecuom : In Germania il trasporto pubblico è completamente fermo per lo sciopero nazionale indetto dai sindacati per rivendi… - dukana2 : RT @dukana2: #Sciopero in #Germania: dai voli ai treni, un Paese paralizzato dalla protesta per chiedere l'aumento dei salari - In #Italia… -