Sciopero alla Conbipel, a rischio i 5 punti vendita di Bergamo e 35 lavoratori (Di lunedì 27 marzo 2023) Bergamo. È in corso in queste ore uno Sciopero dell'intero turno di apertura dei negozi Conbipel in tutt'Italia, compresi i cinque punti vendita della provincia di Bergamo, a Orio, Curno (due), Stezzano e Antegnate, dove sono occupati 35 lavoratori. Braccia incrociate dunque dalle 7 alle 22, e un presidio di fronte al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in via Molise a Roma, a cui sta partecipando anche una delegazione della Filcams-Cgil di Bergamo. "Lo scorso anno abbiamo visto chiudere il punto vendita di Brembate dove lavoravano otto persone, mentre abbiamo scongiurato la serrata di un secondo negozio in provincia" dichiara da Roma Cristina Guerinoni della segreteria provinciale della Filcams-Cgil di

