Scioperi e crisi, qui Berlino: Germania come Italia - Il podcast di Marcella Cocchi (Di lunedì 27 marzo 2023) 'Un altro giorno' è un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN, Marcella Cocchi, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) 'Un altro giorno' è un mini approfondimento quotidiano di attualità, dal lunedì al venerdì, della giornalista di QN,, in collaborazione con le redazioni de il Resto del Carlino, La Nazione e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giuseppe_alari : Proteste in Israele bloccato dagli scioperi, 2 manifestanti entrano alla Knesset. Prime crepe nel governo… - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Ondata di proteste e scioperi in Israele, Netanyahu verso lo stop della riforma della giustizia. C’è il rischio di una… - ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: Ondata di proteste e scioperi in Israele, Netanyahu verso lo stop della riforma della giustizia. C’è il rischio di una… - ManuelaTovo : Finalmente il mondo in rivolta. Scioperi e proteste, Israele nel caos: cosa succede - titina49 : RT @LaNotiziaTweet: Ondata di proteste e scioperi in Israele, Netanyahu verso lo stop della riforma della giustizia. C’è il rischio di una… -