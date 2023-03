Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Schnabel, 'la situazione è fragile ma le banche sono forti' - fisco24_info : Schnabel, 'la situazione è fragile ma le banche sono forti': La stabilità non preoccupa, ma la Bce è pronta a dare… -

Ma "la situazione è estremamente fragile, monitoriamo le tensioni da vicino e restiamo pronti a fornire liquidità se necessario": lo ha detto Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, ...Secondo Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce, nonostante la turbolenza finanziaria delle scorse settimane, "le banche e la situazione di capitale e liquidità sembrano molto forti e ...