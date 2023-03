Schlein, Meloni tornata da Ue con pugno di mosche (Di lunedì 27 marzo 2023) "Sul tema migrazioni, Giorgia Meloni doveva chiedere una Mare nostrum europea anziché dichiarare guerra alle Ong. È tornata da Bruxelles con un pugno di mosche". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) "Sul tema migrazioni, Giorgiadoveva chiedere una Mare nostrum europea anziché dichiarare guerra alle Ong. Èda Bruxelles con undi". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly ...

