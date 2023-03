Schlein incontra i gruppi alla Camera e parla di “priorità”. Domani è il giorno dei capigruppo (Di lunedì 27 marzo 2023) È il giorno in cui poteva succedere di tutto, all’assemblea congiunta dei parlamentari del Pd alla presenza della neosegretaria Elly Schlein, ma è anche il giorno in cui si decide ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 marzo 2023) È ilin cui poteva succedere di tutto, all’assemblea congiunta deimentari del Pdpresenza della neosegretaria Elly, ma è anche ilin cui si decide ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sofonisba55 : RT @infoitinterno: Schlein incontra il premier spagnolo Sanchez a Bruxelles - striscia_rossa : La segretaria del Pd incontra i leader socialisti europei e dimostra di compiere gesti importanti Ma ora bisogna de… - aperegina61 : #Schlein va in #Europa per incontrare la sinistra e incontra #Stoltenberg (Nato) 'spero di tornare da capo di gover… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Elly Schlein è a Bruxelles per la prima volta da segretaria del PD. In queste ore si sta svolgendo il Consiglio europeo. Per l… - infoitinterno : Schlein incontra il premier spagnolo Sanchez a Bruxelles -

Schlein incontra i gruppi alla Camera e parla di "priorità". Domani è il giorno dei capigruppo Rischio conta sui nuovi capigruppo È il giorno in cui poteva succedere di tutto, all'assemblea congiunta dei parlamentari del Pd alla presenza della neosegretaria Elly Schlein, ma è anche il giorno ... Inpiù. Agenda della settimana - Roma la segretaria del Pd Elly Schlein incontra per la prima volta i parlamentari del suo partito alla vigilia delle elezioni dei nuovi capigruppo. - Trieste Salvini in tour elettorale per le ... LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA: LONTANI, MA VICINI Conte sfida Schlein: 'spero che il Pd converga con noi sullo stop alle armi, ma nella risoluzione ... Fitto incontra Gentiloni per discutere sulla terza rata del Pnrr. CULTURA Prima edizione del premio ... Rischio conta sui nuovi capigruppo È il giorno in cui poteva succedere di tutto, all'assemblea congiunta dei parlamentari del Pd alla presenza della neosegretaria Elly, ma è anche il giorno ...- Roma la segretaria del Pd Ellyper la prima volta i parlamentari del suo partito alla vigilia delle elezioni dei nuovi capigruppo. - Trieste Salvini in tour elettorale per le ...Conte sfida: 'spero che il Pd converga con noi sullo stop alle armi, ma nella risoluzione ... FittoGentiloni per discutere sulla terza rata del Pnrr. CULTURA Prima edizione del premio ... Schlein incontra il premier spagnolo Sanchez a Bruxelles. Focus su ... Il Sole 24 ORE Schlein incontra i gruppi alla Camera e parla di “priorità”. Domani è il giorno dei capigruppo Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna ... MELONI DA BRUXELLES Non ci gira troppo intorno Elly Schlein, riunendo i gruppi parlamentari del Partito ... dai leader degli altri partiti socialisti – racconta - E ho incontrato la nostra delegazione al Parlamento ... Marianna Rizzini è nata e cresciuta a Roma, tra il liceo Visconti e l'Università La Sapienza, assorbendo forse i tic di entrambi gli ambienti, ma più del Visconti che della Sapienza. Per fortuna ...Non ci gira troppo intorno Elly Schlein, riunendo i gruppi parlamentari del Partito ... dai leader degli altri partiti socialisti – racconta - E ho incontrato la nostra delegazione al Parlamento ...