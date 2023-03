Schlein: “Il governo piazza una bandierina ideologica al giorno, ma è indietro su Pnrr. E la contingenza economica molto grave” (Di lunedì 27 marzo 2023) Elly Schlein vede i gruppi parlamenti del Pd alla Camera ma per il momento i vertici non cambiano. “Ho ritenuto utile un primo momento di confronto sulla nuova fase e sulle priorità dell’attività politica e parlamentare. Domani, invece, affronteremo la questione degli assetti”, ha detto la nuova segretaria a senatori e deputati dem. Con i quali ha analizzato i momenti successivi alle primarie: “Abbiamo visto cambiare il clima intorno al Pd in queste settimane, nelle piazze e nell’opinione generale. Viviamo una fase positiva, testimoniata dalle 16mila tessere che sono arrivate in pochissimo tempo. Vorrei che tutti insieme consolidassimo questo momento per rafforzare il Pd”. A livello di agenda, la leader dem ha rilanciato l’intenzione di trovare terreno comune con i 5 stelle. “Abbiamo interrogato Meloni sul lavoro povero e precario, registrando la sua contrarietà al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Ellyvede i gruppi parlamenti del Pd alla Camera ma per il momento i vertici non cambiano. “Ho ritenuto utile un primo momento di confronto sulla nuova fase e sulle priorità dell’attività politica e parlamentare. Domani, invece, affronteremo la questione degli assetti”, ha detto la nuova segretaria a senatori e deputati dem. Con i quali ha analizzato i momenti successivi alle primarie: “Abbiamo visto cambiare il clima intorno al Pd in queste settimane, nelle piazze e nell’opinione generale. Viviamo una fase positiva, testimoniata dalle 16mila tessere che sono arrivate in pochissimo tempo. Vorrei che tutti insieme consolidassimo questo momento per rafforzare il Pd”. A livello di agenda, la leader dem ha rilanciato l’intenzione di trovare terreno comune con i 5 stelle. “Abbiamo interrogato Meloni sul lavoro povero e precario, registrando la sua contrarietà al ...

