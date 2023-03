Schlein “Il Governo pianta solo bandierine ideologiche” (Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in una contingenza economica che, per quanto il Governo tenti di nascondere piazzando una bandierina ideologica al giorno, è estremamente grave. Sul Pnrr il Governo è indietro e l’Italia non può permettersi di fallire, il Pd presidierà con grande attenzione”. Lo ha detto la segreteria del Partito Democratico, Elly Schlein, aprendo la riunione con i gruppi parlamentari riuniti alla Camera per discutere della nuova fase politica.“Il Governo pianta una bandierina ideologica al giorno e intanto sferza un attacco senza precedenti ai diritti dei bambini e delle bambine – ha aggiunto -. Le pressioni per interrompere le trascrizioni, per esempio. Siamo stati nelle piazze di questi giorni con i nostri sindaci e lavoreremo anche qui in parlamento. La destra ha continuato l’attacco ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo in una contingenza economica che, per quanto iltenti di nascondere piazzando una bandierina ideologica al giorno, è estremamente grave. Sul Pnrr ilè indietro e l’Italia non può permettersi di fallire, il Pd presidierà con grande attenzione”. Lo ha detto la segreteria del Partito Democratico, Elly, aprendo la riunione con i gruppi parlamentari riuniti alla Camera per discutere della nuova fase politica.“Iluna bandierina ideologica al giorno e intanto sferza un attacco senza precedenti ai diritti dei bambini e delle bambine – ha aggiunto -. Le pressioni per interrompere le trascrizioni, per esempio. Siamo stati nelle piazze di questi giorni con i nostri sindaci e lavoreremo anche qui in parlamento. La destra ha continuato l’attacco ...

