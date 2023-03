Scherma | weekend avaro di soddisfazioni per spada e sciabola con la qualificazione olimpica alle porte

(Di lunedì 27 marzo 2023) Si è chiuso undiin cui sono state protagoniste due armi: la, sia in campo femminile che in campo maschile, e la, che ha invece visto protagonisti solo gli uomini. Venendo da una settimana di successi, i piazzamenti ottenuti nei tre tornei dalla Nazionale Italiana non possono dirsi altrettanto soddisfacenti. Andiamo ad analizzare quanto accaduto nel dettaglio. Partiamo con l’unico torneo che ha visto un podio azzurro: quello che ha visto impegnate le donne dellaa Nanchino, in Cina. Il torneo individuale ha visto ottime prestazioni da parte di Mara Navarria e Gaia Traditi, entrambe in grado di approdare ai quarti di finale ed entrambe eliminate ad un passo dal podio solo ddue atlete che sono poi andate a giocarsi la finale. Per entrambe si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @Coninews: ??Alle porte un weekend ricco di scherma. La Coppa del Mondo sarà a Budapest con la sciabola maschile e a Nanchino e Buenos Ai… - usatoscherma : RT @Coninews: ??Alle porte un weekend ricco di scherma. La Coppa del Mondo sarà a Budapest con la sciabola maschile e a Nanchino e Buenos Ai… - asluigi46 : RT @Coninews: ??Alle porte un weekend ricco di scherma. La Coppa del Mondo sarà a Budapest con la sciabola maschile e a Nanchino e Buenos Ai… - Coninews : ??Alle porte un weekend ricco di scherma. La Coppa del Mondo sarà a Budapest con la sciabola maschile e a Nanchino e… -

Ha preso il via a Buenos Aires ildella Coppa del Mondo di spada maschile, che nella giornata odierna ha visto i turni di qualificazione della gara individuale in programma domani. Sono cinque gli italiani che sono riusciti a ...La Asd Alba Shuttle Badminton ha in calendario duedi gare, presso il Palazzetto dello ... promosso dalla ASD Shinken: una competizione amichevole internazionale di Kendo - tradizionale...Infatti, questo, il 25 e il 26 marzo, si svolgerà il 1° Meeting Nazionale della stagione, ... oltre quella di canottaggio, la federazione della, la federazione del Tennistavolo e la ...

Scherma: weekend avaro di soddisfazioni per spada e sciabola con la qualificazione olimpica alle porte OA Sport

Si è chiuso un weekend di scherma in cui sono state protagoniste due armi: la spada, sia in campo femminile che in campo maschile, e la sciabola, che ha invece visto protagonisti solo gli uomini.Nel weekend appena concluso è stata disputata a Montecatini Terme la 2^ Prova Interregionale “Liguria-Toscana”, riservata alla categorie under 14 (nella giornata di sabato 25 con le specialità della s ...