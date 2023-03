Scherma, l’Accademia Olimpica Beneventana brilla a Portici (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuovi successi per l’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno” che ha brillato in occasione della Seconda Prova Interregionale Gran Premio Giovanissimi di spada svoltasi nello scorso fine settimana a Portici. Antonio Di Domenico conferma tutto il proprio talento conquistando la medaglia d’oro nella categoria Ragazzi al termine di un percorso straordinario che gli ha consentito di piazzarsi anche tra i primi cinque nella categoria Allievi. Nella medesima categoria si sono messi in evidenza Antonio Del Viscovo, Andrea Milano e Stefano Fucci. Nella categoria Allieve splendido terzo posto per Nina De Curtis che conferma il suo magic moment risultando anche la prima classificata in ambito regionale. Nella stessa categoria da sottolineare le ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuovi successi perdi“Maestro Antonio Furno” che hato in occasione della Seconda Prova Interregionale Gran Premio Giovanissimi di spada svoltasi nello scorso fine settimana a. Antonio Di Domenico conferma tutto il proprio talento conquistando la medaglia d’oro nella categoria Ragazzi al termine di un percorso straordinario che gli ha consentito di piazzarsi anche tra i primi cinque nella categoria Allievi. Nella medesima categoria si sono messi in evidenza Antonio Del Viscovo, Andrea Milano e Stefano Fucci. Nella categoria Allieve splendido terzo posto per Nina De Curtis che conferma il suo magic moment risultando anche la prima classificata in ambito regionale. Nella stessa categoria da sottolineare le ...

