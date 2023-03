Scene da film a Gallipoli: bimbo rischia di cadere dalla finestra, i vigili del fuoco lo salvano all’ultimo (Di lunedì 27 marzo 2023) Scene da film hollywoodiano a Gallipoli: un bimbo è stato salvato all’ultimo dai vigili del fuoco, mentre si sporgeva pericolosamente dalla finestra del bagno. Il piccolo infatti, da quanto si sa, si era chiuso a chiave nel bagno, forse per giocare. Ma il gioco è durato poco, perché ha iniziato a sporgersi dalla finestra nel ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023)dahollywoodiano a: unè stato salvatodaidel, mentre si sporgeva pericolosamentedel bagno. Il piccolo infatti, da quanto si sa, si era chiuso a chiave nel bagno, forse per giocare. Ma il gioco è durato poco, perché ha iniziato a sporgersinel ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abelarda1912 : @gippu1 Grazie, bella raccolta. Tarantino avrebbe dovuto fare meno scene mitiche ma più film come Le Iene o Jackie… - denada_lily : @DBarattolo Watson a volte si abbiocca durante i film, nelle scene lente di dialogo per esempio ????e inizia a russare! - RedColdRitsu : @HoodlumEra24 Best scene in da film imo - Francefar : @PrimeVideo oltre la classificazione del film 'violenza', 'scene con fumatori', 'linguaggio volgare' etc. Etc., Do… - 0nLyLou91 : @VVALESALE l'ho collegata al film l'hanno messa in una delle poche scene felici HAHAHAHHA -