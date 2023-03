Scatti di crescita | cosa sono e il “calendario della crescita” per riconoscerli

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ladi un bambino è un processo molto particolare nel quale incidono, combinate tra loro, componenti fisiche, psicologiche e ambientali. Questo processo, che varia da bambino a bambino, non è lineare in quanto è caratterizzato da fasi in cui si verificano maggiori cambiamenti e periodi in cui le novitàmeno frequenti. Glidiuna fisiologica parte dello sviluppo del bambino che si verificano in alcuni momenti specifici dell’infanzia e checaratterizzati da un’accelerazione dei cambiamenti. Durante questidii bambini posapparire “diversi”, in quanto i cambiamenti fisici tipici di questi step dello sviluppo determinano anche per ...