Sbarchi, non si ferma l'onda di clandestini dalla Tunisia: 4mila in tutto il fine settimana (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar – Non si ferma il fiume di clandestini dalla Tunisia. Tre giorni consecutivi senza alcuna sosta né rallentamento Un quantità impressionante di barchini contenenti migliaia di persone che hanno fatto letteralmente schizzare la Guardia Costiera italiana, ora addirittura ostacolata dalle santissime Ong, o meglio da una di loro, la Louise Michel, goffa protagonista di una scena pure abbastanza ridicola in un contesto drammatico. Migliaia di clandestini dalla Tunisia Stano alle previsioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il numero totale stimato potrebbe essere di 900mila. Ora, nelle giornate convulse di questo fine settimana, siamo appena a 4mila. Come a dire, prima di vederne la ...

