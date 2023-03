Saverio Romano (Fondazione Magna Grecia): "Ponte sullo Stretto è decisivo per il Sud, in gioco c'è il futuro" (Di lunedì 27 marzo 2023) "Occorre unire tutte le energie e fare sintesi perché sulla realizzazione di una importantissima opera come il Ponte sullo Stretto, una infrastruttura decisiva per lo sviluppo del Mezzogiorno e per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) "Occorre unire tutte le energie e fare sintesi perché sulla realizzazione di una importantissima opera come il, una infrastruttura decisiva per lo sviluppo del Mezzogiorno e per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Saverio Romano (Fondazione Magna Grecia): 'Ponte sullo Stretto è decisivo per il Sud, in gioco c'è il futuro'… - News24_it : Saverio Romano (Fondazione Magna Grecia): 'Ponte sullo Stretto è decisivo per il Sud, in gioco c'è il futuro' - ledicoladelsud : Saverio Romano (Fondazione Magna Grecia): “Ponte sullo Stretto è decisivo per il Sud, in gioco c’è il futuro” - TV7Benevento : Saverio Romano (Fondazione Magna Grecia): 'Ponte sullo Stretto è decisivo per il Sud, in gioco c'è il futuro' -… - fisco24_info : Saverio Romano (Fondazione Magna Grecia): 'Ponte sullo Stretto è decisivo per il Sud, in gioco c'è il futuro': (Adn… -