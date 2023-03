Saverio Romano (Fondazione Magna Grecia): “Ponte sullo Stretto è decisivo per il Sud, in gioco c’è il futuro” (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Occorre unire tutte le energie e fare sintesi perché sulla realizzazione di una importantissima opera come il Ponte sullo Stretto, una infrastruttura decisiva per lo sviluppo del Mezzogiorno e per la crescita del Paese, non si può più tergiversare”. A dirlo è stato Saverio Romano, vicepresidente della Fondazione Magna Grecia, a Palermo per partecipare al meeting, in corso al teatro Massimo e organizzato insieme alla Fondazione Sicilia sul tema ‘Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria’ “E’ in gioco il futuro del territorio – ha aggiunto – e la speranza di un riscatto economico e sociale, senza considerare l’obiettivo della continuità ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Occorre unire tutte le energie e fare sintesi perché sulla realizzazione di una importantissima opera come il, una infrastruttura decisiva per lo sviluppo del Mezzogiorno e per la crescita del Paese, non si può più tergiversare”. A dirlo è stato, vicepresidente della, a Palermo per partecipare al meeting, in corso al teatro Massimo e organizzato insieme allaSicilia sul tema ‘, una sfida necessaria’ “E’ inildel territorio – ha aggiunto – e la speranza di un riscatto economico e sociale, senza considerare l’obiettivo della continuità ...

