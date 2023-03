Sassuolo, Lopez: «Nella mia posizione credo di essere tra i migliori della Serie A» (Di lunedì 27 marzo 2023) Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato del suo momento in neroverde e nel campionato di Serie A Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato a Le Club des 5 su YouTube. PAROLE – «Nella mia posizione, a parte Brozovic, Bennacer e Lobotka, penso di essere tra i migliori del campionato. In Nazionale francese mi piacerebbe seguire l’esempio perfetto di Veretout. Ha fatto il Nantes, poi la Fiorentina, poi la Roma e poi ha colto l’occasione. È titolare all’OM e gioca per la Francia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Maxime, centrocampista del, ha parlato del suo momento in neroverde e nel campionato diA Maxime, centrocampista del, ha parlato a Le Club des 5 su YouTube. PAROLE – «mia, a parte Brozovic, Bennacer e Lobotka, penso ditra idel campionato. In Nazionale francese mi piacerebbe seguire l’esempio perfetto di Veretout. Ha fatto il Nantes, poi la Fiorentina, poi la Roma e poi ha colto l’occasione. È titolare all’OM e gioca per la Francia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

