Sassuolo e Comune di Reggio Emilia: è scontro sul Tricolore allo stadio (Di lunedì 27 marzo 2023) Forti polemiche a Reggio Emilia per le voci che si erano diffuse su una possibile rimozione del Tricolore dalla facciata del Mapei Stadium del Sassuolo: ecco le dichiarazioni del sindaco, dei tifosi e la replica della Mapei Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Forti polemiche aper le voci che si erano diffuse su una possibile rimozione deldalla facciata del Mapei Stadium del: ecco le dichiarazioni del sindaco, dei tifosi e la replica della Mapei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BINsonoio : @marcovaldo103 @TommasoSchiepp1 @CapoEstiqaatzi @mirkonicolino @juventusfc Si, ma anche là, se la società calcistic… - sassuolo2000 : Il Comune di Sassuolo aumenta l'offerta di posti presso i nidi d'infanzia - - SignorStonato : @GabrieleCats Non ho compreso le critiche troppo aspre verso Dionisi. Bologna e Sassuolo in comune hanno avuto uno… - chiarapucci11 : RT @musagete10: L’Udinese non vinceva in casa da 181 giorni e vince. Un po’ come il Sassuolo che aveva fatto 2 punti nelle ultime 8 partite… - musagete10 : L’Udinese non vinceva in casa da 181 giorni e vince. Un po’ come il Sassuolo che aveva fatto 2 punti nelle ultime 8… -