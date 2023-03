Sardegna: a Iglesias tutto il fascino della Settimana Santa (Di lunedì 27 marzo 2023) Un segno tangibile che la cultura aragonese ha lasciato in Sardegna dopo quattro secoli di dominazione. E qui in questa città del sud - ovest della Sardegna la Spagna ha anche contribuito con altro, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 marzo 2023) Un segno tangibile che la cultura aragonese ha lasciato indopo quattro secoli di dominazione. E qui in questa città del sud - ovestla Spagna ha anche contribuito con altro, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoMertens85 : @puparulepatan Carbonia Iglesias non esiste più. Ora è Sud Sardegna. E direi che non è anonima soprattutto d'estate. Vieni poi ne riparliamo - SardiniaPost : Le Comunali nell’Isola saranno il 28 e 29 maggio, due settimane in ritardo rispetto al resto d’Italia. A Iglesias l… - Proserp95689503 : RT @CristinaShonny: #Nebida #Iglesias #Sardegna Buon sabato a tutti. - stregadentro : @laperegina77 Un po' distante dal mare ma non tanto, la buona cucina ovunque. Iglesias una bella cittadina. Sud Sardegna. - zlazon : RT @CristinaShonny: #Nebida #Iglesias #Sardegna Buon sabato a tutti. -