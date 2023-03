Sant’Omobono Terme | muore nel bosco travolto da una painta

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 marzo 2023). Stava lavorando nelquando è statoda una pianta, che si è spezzata forse a causa di una raffica di vento. È morto così Diego Belotti, autotrasportatore in pensione di 69 anni, padre di tre figlie, residente nella frazione Mazzoleni. A trovarlo è stata la moglie Lucia intorno alle 12.30. Lo aspettava a casa per pranzo e, non vedendolo arrivare, ha cominciato a chiamarlo al cellulare. Non ottenendo risposta è andata nelper cercarlo, trovandolo a terra, privo di vita. Ha subito lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, due ambulanze e l’elisoccorso. Ma i medici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Belotti era uscito presto lunedì mattina. Aveva da poco acquistato l’appezzamento di terreno in via Alpini e ...