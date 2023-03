Sant’Omobono Terme | infortunio agricolo in una zona impervia | muore 69enne

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 marzo 2023). Un uomo di 69 anni è morto mentre era impegnato in operazioni di tipoin unadi. L’allarme è scattato attorno poco prima delle 12.30 in via degli Alpini: sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Zogno, i vigili del fuoco e il personale sanitario a bordo di due ambulanze e dell’elisoccorso. L’incidente è apparso subito gravissimo, con i medici che hanno operato in codice rosso e con la massima urgenza: una volta sul luogo, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Gli esatti contorni della vicenda non sono ancora noti: saranno i carabinieri a ricostruire l’accaduto.