Santa Marinella | sold out per le giornate Fai al Castrum Novum

(Di lunedì 27 marzo 2023)– “Grande successo per leFAI aldicon prenotazioniout che hanno sfiorato le 1000 presenze soltanto tra sabato e domenica – dichiarano il sindaco Pietro Tidei e la delegata al marketing territoriale Paola Fratarcangeli, seguiti dall’archeologo, direttore del Museo Civico diFlavio Enei -. L’importante iniziativa, che ha riaperto la stagione di visite, è nata grazie al FAI di Civitavecchia e al Gruppo Archeologico del Territorio Cerite insieme all’Università di Pilsen, l’Università Boenia, l’Istituto Romano Finlandese e il GATC. Enti con i quali è stato possibile riportare alla luce ritrovamenti straordinari”. “Una sfida che stiamo vincendo – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Com_Italiana : FORUM SAILING CUP #MatchRace Santa Marinella il 9 e 10 giugno. Paolo Longobardi, Consulente Finanziario Zurich Bank… - rt_proclub433 : ilmioveleno: ?? CLUB CERCA PLAYER ?? Il mio Veleno (Santa Marinella) ??? PS5 ?? GK,DC,CDC,ES/ED,COC ??? 21:45-23:30… - ilmioveleno : ?? CLUB CERCA PLAYER ?? Il mio Veleno (Santa Marinella) ??? PS5 ?? GK,DC,CDC,ES/ED,COC ??? 21:45-23:30 ??Dal lunedì a… - Terzobinarioit : Elezioni Santa Marinella, Rifondazione con Clelia Di Lello - Terzobinarioit : Elezioni Santa Marinella, Clelia Di Lello: 'Ecco perché ho detto sì alla candidatura' -

"Grande successo per le giornate FAI al Castrum Novum di" dichiarano il sindaco Pietro Tidei e la delegata al marketing territoriale Paola Fratarcangeli, seguiti dall'archeologo, direttore del Museo Civico diFlavio Enei - ...A Maggiotornerà al voto. Come prevedibile, Pietro Tidei, Sindaco uscente si ricandida al ruolo di Sindaco dopo il primo mandato. Ieri, evento pubblico al quale ha preso parte anche Marietta ...'Il Circolo PRC - Unione Popolare di S.sosterrà la Sindaca Clelia Di Liello, candidando a ruolo di consiglieri comunali Giulio D'Angelo ed Elisabetta Gallo nella lista "Paese che vorrei". Nel corso dei sui cinque anni d'...

Santa Marinella, ciclista investito nei pressi del bar Aurelia Civonline

SANTA MARINELLA – “Grande successo per le giornate FAI al Castrum Novum di Santa Marinella con prenotazioni sold out che hanno sfiorato le 1000 presenze soltanto tra sabato e domenica – dichiarano il ...A Maggio Santa Marinella tornerà al voto. Come prevedibile, Pietro Tidei, Sindaco uscente si ricandida al ruolo di Sindaco dopo il primo mandato. Ieri, evento pubblico al quale ha preso parte anche Ma ...