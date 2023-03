Sanremo: Pellegrino già al 2° turno, fuori Gigante e 'Ceck' (Di lunedì 27 marzo 2023) ... https://www.vivaticket.com/it/tour/Sanremo - tennis - cup/3357 Tutte le news e gli aggiornamenti su www.Sanremotenniscup.it ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI 27 ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) ... https://www.vivaticket.com/it/tour/- tennis - cup/3357 Tutte le news e gli aggiornamenti su www.tenniscup.it ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI 27 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennista_Ita : #ATPChallenger A #Sanremo il derby è di #Pellegrino: 76 64 a #Gigante. Niente da fare invece per #Cecchinato, fuo… - Ilsuperbo89 : Impatto decisamente migliore dei Q,da Wave ad Arna,rispetto ai 3 azzurri in gara oggi a #Sanremo. Ceck troppo impre… - BananitaMayu : RT @lorenzofares: 1T #ATPChallenger di Sanremo #Pellegrino ???? vs #Gigante ???? #Arnaldi ???? vs Piros ???? #Ferrari ???? vs Q #Zeppieri ???? (8) vs… - Ilsuperbo89 : Dopo un po' di giorni non proprio felici,riapro il covo?? Domani al via il challenger di #Sanremo,con gli ultimi tur… - apeindiana : RT @lorenzofares: 1T #ATPChallenger di Sanremo #Pellegrino ???? vs #Gigante ???? #Arnaldi ???? vs Piros ???? #Ferrari ???? vs Q #Zeppieri ???? (8) vs… -

Sanremo: Pellegrino già al 2° turno, fuori Gigante e 'Ceck' ... sul centrale sono scesi altri due italiani e ad avere la meglio è stato Andrea Pellegrino che ha ...sempre sul Centrale la terza partita vedrà protagonista l'altro giocatore del Circolo Tennis Sanremo ... Tennis, al via il challenger 125 di Sanremo ...'main - draw' della Sanremo Tennis Cup. Sul Centrale giocherà Marco Cecchinato (n.91 e seconda testa di serie) contro il ceco Vit Kopriva (n.169) e a seguire il derby italiano tra Andrea Pellegrino (... Sanremo: 6 italiani a caccia della qualificazione ...il main - draw della Sanremo Tennis Cup. Sul Centrale giocherà Marco Cecchinato (n.91 e seconda testa di serie) contro il ceco Vit Kopriva (n.169) e a seguire il derby italiano tra Andrea Pellegrino (... ... sul centrale sono scesi altri due italiani e ad avere la meglio è stato Andreache ha ...sempre sul Centrale la terza partita vedrà protagonista l'altro giocatore del Circolo Tennis......'main - draw' dellaTennis Cup. Sul Centrale giocherà Marco Cecchinato (n.91 e seconda testa di serie) contro il ceco Vit Kopriva (n.169) e a seguire il derby italiano tra Andrea(......il main - draw dellaTennis Cup. Sul Centrale giocherà Marco Cecchinato (n.91 e seconda testa di serie) contro il ceco Vit Kopriva (n.169) e a seguire il derby italiano tra Andrea(... Sanremo: Pellegrino già al 2° turno, fuori Gigante e 'Ceck' Tiscali Sanremo: Pellegrino già al 2° turno, fuori Gigante e "Ceck" Un clima tipicamente estivo ha caratterizzato la giornata odierna della Sanremo Tennis Cup torneo 125 dell’Atp ... sono scesi altri due italiani e ad avere la meglio è stato Andrea Pellegrino che ha ... Sanremo Tennis Cup, domani scendono in campo Mager e Arnaldi Sanremo. Un clima tipicamente estivo ha caratterizzato la ... Persa la seconda testa di serie, sul centrale sono scesi altri due italiani e ad avere la meglio è stato Andrea Pellegrino che ha ... Un clima tipicamente estivo ha caratterizzato la giornata odierna della Sanremo Tennis Cup torneo 125 dell’Atp ... sono scesi altri due italiani e ad avere la meglio è stato Andrea Pellegrino che ha ...Sanremo. Un clima tipicamente estivo ha caratterizzato la ... Persa la seconda testa di serie, sul centrale sono scesi altri due italiani e ad avere la meglio è stato Andrea Pellegrino che ha ...