Sanità, Rocca: “Serve un nuovo patto tra pazienti oncologici e Regione Lazio” (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma – “La prevenzione, soprattutto in ambito oncologico, è fondamentale per contrastare le neoplasie, fra le prime cause di morte nel nostro Paese. Giornate come quelle che ricordiamo in questi giorni, anche in collaborazione con importanti associazioni del Terzo Settore – penso, ad esempio, alla ‘Lilt’ – rappresentano un’occasione preziosa”. A dirlo è il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che aggiunge: “Durante gli ultimi anni, infatti, anche a causa della pandemia di Covid-19, si è persa l’abitudine a sottoporsi ai controlli periodici che, invece, sono fondamentali. Occorrerà ripartire con la massima determinazione, perché la prevenzione salva la vita. Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico dei pazienti dovranno essere processi sempre più rapidi e semplici”. “In questo senso, lavoreremo per la ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma – “La prevenzione, soprattutto in ambito oncologico, è fondamentale per contrastare le neoplasie, fra le prime cause di morte nel nostro Paese. Giornate come quelle che ricordiamo in questi giorni, anche in collaborazione con importanti associazioni del Terzo Settore – penso, ad esempio, alla ‘Lilt’ – rappresentano un’occasione preziosa”. A dirlo è il Presidente della, Francesco, che aggiunge: “Durante gli ultimi anni, infatti, anche a causa della pandemia di Covid-19, si è persa l’abitudine a sottoporsi ai controlli periodici che, invece, sono fondamentali. Occorrerà ripartire con la massima determinazione, perché la prevenzione salva la vita. Prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico deidovranno essere processi sempre più rapidi e semplici”. “In questo senso, lavoreremo per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereroma : Inceneritori, Polizia locale, sanità di prossimità: ecco la strategia Rocca per la Regione Lazio… - CinqueNews : Inceneritori, Polizia locale, sanità di prossimità: ecco la strategia Rocca per la Regione Lazio -» - direpuntoit : Ecco la programmazione della Giunta #Rocca per i 5 anni dal 2023 al 2028 per la Regione #Lazio: inceneritori, sanit… - vivereitalia : Inceneritori, Polizia locale, sanità di prossimità: ecco la strategia Rocca per la Regione Lazio… - PaoloPiggi : Mancano alcuni tasselli ma alla fine il cerchio sembra essere definitivamente chiuso. Pisana sempre più rosa ROMA -… -