Sanità | microbiologo Clerici | Antibioticoresistenza minaccia per salute pubblica prossimi anni

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "L'antibiotico resistenza torna ad essere la minaccia più grave per la salute pubblica dei prossimi anni. Dobbiamo prediligere un approccio genomico e personalizzato, per sottoporre il paziente ad un trattamento mirato, più adeguato alla sua infezione". Così Pierangelo Clerici, presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani durante i lavori di apertura del 50esimo congresso Amcli in corso a Rimini e che vede la partecipazione di oltre 1200 esperti provenienti da tutta Italia. La lotta a virus e batteri sempre più invasivi, secondo Clerici, non può però prescindere "da una più stretta collaborazione e informazione sia sui medici di medicina generale sia sui cittadini - avverte - affinché si comprenda che l'utilizzo ...

