Sanità malata, Simeu: in Italia mancano 5000 medici di ps (Di lunedì 27 marzo 2023) La crisi dei pronto soccorso. Aumentano gli accessi, si dilatano i tempi di attesa e continua la fuga dei medici dalle specialità di emergenza urgenza. Per sopperire alle carenze sempre più aziende sono costrette a fare ricorso ai cosiddetti gettonisti, medici che coprono i turni con stipendi spesso di tre volte più alti degli operatori pubblici. Tra le prime azioni del nuovo governo il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva annunciato misure per porre fine al fenomeno dei medici a gettone e per cercare di fermare la fuga dei medici dai pronto soccorso. Ma cosa comporta tutto questo per i pazienti? Abbiamo raccolto alcuni racconti. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 marzo 2023) La crisi dei pronto soccorso. Aumentano gli accessi, si dilatano i tempi di attesa e continua la fuga deidalle specialità di emergenza urgenza. Per sopperire alle carenze sempre più aziende sono costrette a fare ricorso ai cosiddetti gettonisti,che coprono i turni con stipendi spesso di tre volte più alti degli operatori pubblici. Tra le prime azioni del nuovo governo il ministro della Salute Orazio Schillaci aveva annunciato misure per porre fine al fenomeno deia gettone e per cercare di fermare la fuga deidai pronto soccorso. Ma cosa comporta tutto questo per i pazienti? Abbiamo raccolto alcuni racconti.

