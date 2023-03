San Valentino Torio: 5 in manette per aggressione e rapina (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella mattinata di oggi i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di cinque residenti in San Valentino Torio di età compresa tra i 19 e i 52 anni, accusati di aver compiuto un violento pestaggio ai danni di un 31enne di origine marocchina di iniziali M.Y. nella notte del 29 gennaio in piazza Santacroce a San Valentino Torio. La Procura ha ricostruito che gli arrestati, insieme ad altri complici ancora non identificati, avrebbero picchiato il 31enne con calci, pugni e minacce di morte perché non aveva fornito loro informazioni utili a rintracciare un connazionale. Durante l’aggressione, i sospettati avrebbero poi rubato un capo di abbigliamento e il portafoglio della vittima, che conteneva un assegno e documenti ... Leggi su zon (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella mattinata di oggi i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di cinque residenti in Sandi età compresa tra i 19 e i 52 anni, accusati di aver compiuto un violento pestaggio ai danni di un 31enne di origine marocchina di iniziali M.Y. nella notte del 29 gennaio in piazza Santacroce a San. La Procura ha ricostruito che gli arrestati, insieme ad altri complici ancora non identificati, avrebbero picchiato il 31enne con calci, pugni e minacce di morte perché non aveva fornito loro informazioni utili a rintracciare un connazionale. Durante l’, i sospettati avrebbero poi rubato un capo di abbigliamento e il portafoglio della vittima, che conteneva un assegno e documenti ...

