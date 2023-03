Samuel L. Jackson e Vincent Cassel star del thriller Damaged

(Di lunedì 27 marzo 2023) Gli attoriL.saranno i protagonisti del, le cui riprese sono già in corso in Scozia.L.saranno i protagonisti di un nuovointitolato, le cui riprese sono già iniziate. I due attori saranno diretti da Terry McDonagh, regista che ha lavorato a lungo in campo televisivo occupandosi di episodi di Killing Eve, Better Call Saul e Breaking Bad. Il filmracconterà la storia di un detective americano di Chicago che parte con destinazione la Scozia dopo che i crimini di un serial killer corrispondono a un caso su cui ha indagato cinque anni prima. Tra le vittime ...

"Era come mettersi in casa Ordell Robbie (il personaggio che interpretaL.in Jackie Brown ) e chiedergli di badare per un anno a tuo figlio sedicenne", racconta Tarantino. Questo ...Infine, Bruce Dern e Franco Nero ( Django Unchained, 2012) e Jennifer Jason Leigh, oltre a uno dei sui attori - feticcio fin dai tempi di Pulp Fiction ovveroL.( The Hateful Eight , ...The Hateful EightL.in "The Hateful Eight", l'ottavo film di Quentin Tarantino L'ottavo film, diviso in sei capitoli, segue, nell'immaginario, il suo personale omaggio al cinema ...

