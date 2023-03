Sampdoria | Winks torna ad allenarsi con il resto del gruppo

(Di lunedì 27 marzo 2023) La Samdporia al lavoro in vista dell’impegno contro la Roma: Stankovic ritrova Harry, che si è allenato inSeconda doppia seduta consecutiva per la, alle prese al Mugnaini di Bogliasco con la preparazione alla sfida di domenica allo stadio Olimpico con la Roma. Ancora privi dei nazionali (Filip Djuricic, Emihran Ilkhan, Mehdi Leris, Flavio Paoletti, Abdelhamid Sabiri, Tomas Rincon, Martin Turk e Alessandro Zanoli), Dejan Stankovic hanno puntato in mattinata su lavori di forza in palestra e nel pomeriggio su esercitazioni di possessi sul campo 2. Sul fronte dei singoli Harryto regolarmente inmentre resta invariata la lista di chi suda a parte (Andrea Conti, Manuel De Luca e Sam Lammers) e chi resta alle prese con i rispettivi programmi ...

