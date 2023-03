Sampdoria, il bond diventa fondamentale per terminare la stagione (Di lunedì 27 marzo 2023) La Sampdoria è alle prese con il pagamento di una grossa cifra a stretto giro di posta. Entro il 16 maggio i blucerchiati - che sono... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 marzo 2023) Laè alle prese con il pagamento di una grossa cifra a stretto giro di posta. Entro il 16 maggio i blucerchiati - che sono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sampdoria, il bond diventa fondamentale per terminare la stagione: La Sampdoria è alle prese con il pagamento di un… - SampNews24 : La #Sampdoria attende il bond: servono i fondi per terminare la stagione - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Sampdoria sulla strada dell'Inter: si pensa ad emissione di un bond per dare ossigeno al club - FcInterNewsit : Sampdoria sulla strada dell'Inter: si pensa ad emissione di un bond per dare ossigeno al club - Saimo_83 : La #Sampdoria ha una sola possibilità per salvarsi: che nessuno dia il bond convertibile a Ferrero e che una volta… -