Salvini il migrante

(Di lunedì 27 marzo 2023) Come passare dai porti chiusi al becco chiuso: il capo leghista si ingoia gli sbarchi perché è troppo debole per protestare. Tentativi di mettersi di traverso sul decreto Cutro coi parlamentari. Intanto Meloni è disarmata

Che ha molti riscontri sul versante elettorale, ilda odiare è un brand come dicono i ... Pensate in Italia agli odiatori seriali come il fascio leghistao alla Meloni con i suo sodali ...... Antonio Tajani, e quello delle Infrastrutture, Matteo. I poteri di Saied Dopo 20 mesi dal ... Anche per questo abbiamo visto il governo soffiare sulla paura del. Cosa lega Libia e ......immigrati Chi valuta le competenze richieste e offerte Più in generale una volta che il... come il motto di"aiutiamoli a casa loro". Bene, ma bisogna sapere che a muoversi non sono ...

Migranti, sbarchi record: oltre 6.500 negli ultimi 5 giorni. Salvini: «In corso un attacco della malavita» Corriere della Sera

Salvini, per anni lo sceriffo e il gendarme finito perfino alla sbarra con l’accusa di aver sequestrato centinaia di naufraghi quando faceva il ministro degli Interni, tace. Non strepita. Non grida.Tutti uomini a bordo di un peschereccio partito dalla Libia. Salvini: "E' l'Italia sotto attacco non le Ong" (ANSA) ...