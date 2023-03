Salute mentale a teatro: l’Asl Avellino avvia il progetto pilota (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prende vita il progetto pilota “Salute mentale a teatro”, promosso dal Dipartimento di Salute mentale dell’Asl di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in collaborazione con l’Associazione teatrale Puckteatré. Il progetto mira a coinvolgere gli utenti presi in carico dal Dipartimento di Salute mentale in un percorso di psicoterapia di gruppo integrata a tecniche di laboratorio teatrale, al di fuori del setting ambulatoriale, con l’obiettivo di accrescere il benessere psicologico e contrastare l’isolamento sociale che spesso è accompagnato ai disagi emotivi. Spiega i dettagli dell’iniziativa il dottor Pietro Bianco, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Prende vita il”, promosso dal Dipartimento dideldi, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in collaborazione con l’Associazione teatrale Puckteatré. Ilmira a coinvolgere gli utenti presi in carico dal Dipartimento diin un percorso di psicoterapia di gruppo integrata a tecniche di laboratorio teatrale, al di fuori del setting ambulatoriale, con l’obiettivo di accrescere il benessere psicologico e contrastare l’isolamento sociale che spesso è accompagnato ai disagi emotivi. Spiega i dettagli dell’iniziativa il dottor Pietro Bianco, ...

