Salute, le ossa sotto la lente d’ingrandimento allo Skeletal Endocrinology Meeting 2023 (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Giunto al decimo appuntamento, si è svolto domenica 26 marzo a Stresa lo Skeletal Endocrinology Meeting 2023, l’incontro dedicato alle malattie dello scheletro organizzato dal Gi.o.s.e.g. Presenti all’evento un numero straordinario di società scientifiche italiane e internazionali e relatori icone in ambito osteo metabolico. Tra i temi in evidenza, il trattamento dell’ipovitaminosi D. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – Giunto al decimo appuntamento, si è svolto domenica 26 marzo a Stresa lo, l’incontro dedicato alle malattie dello scheletro organizzato dal Gi.o.s.e.g. Presenti all’evento un numero straordinario di società scientifiche italiane e internazionali e relatori icone in ambito osteo metabolico. Tra i temi in evidenza, il trattamento dell’ipovitaminosi D. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Salute, le ossa sotto la lente d’ingrandimento allo Skeletal Endocrinology Meeting 2023 - ATS_BERGAMO : ?????I #reni sono organi essenziali per l'equilibrio biochimico del nostro organismo: ??Filtrano il sangue, eliminan… - LevyGalanti : RT @Corriere: Non è mai troppo tardi per mettersi in moto: l’attività fisica si può iniziare anche a 80 anni - danieledv79 : RT @Corriere: Non è mai troppo tardi per mettersi in moto: l’attività fisica si può iniziare anche a 80 anni - VerdiVeneto : RT @Corriere: Non è mai troppo tardi per mettersi in moto: l’attività fisica si può iniziare anche a 80 anni -