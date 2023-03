Salone del Mobile, Vanity Fair presenta «We can be heroes», gli eroi della generazione green (Di lunedì 27 marzo 2023) Anche quest’anno, Vanity Fair partecipa alla Milano Design Week, con la nuova edizione del Vanity Fair Social Garden, dal 18 al 23 aprile, in via Bergognone 26 Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 marzo 2023) Anche quest’anno,partecipa alla Milano Design Week, con la nuova edizione delSocial Garden, dal 18 al 23 aprile, in via Bergognone 26

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pompeii_sites : Marco Giglio, docente di metodologia della ricerca archeologica all'università di Napoli L'Orientale, racconta le i… - AlbertoBagnai : @durezzadelviver @marcoforn @fdragoni @LaVeritaWeb Amici cari: non siamo al Salone del libro o al Festival dell’eco… - germanshepard8 : #27MARZO 1886 – Milano, Salone del Consolato operaio in via Campo Lodigiano: prima esecuzione pubblica, ad opera de… - Caterinadiiorgi : Salone del Mobile 2023 Potocco: la nuova collezione di tavolini Shape firmata da StorageMilano… - trendoffice : Trendoffice : Preview - Salone del Mobile.Milano -