Salerno: non si ferma all'alt e rischia di investire i pedoni, arrestato (Di lunedì 27 marzo 2023) Sabato 25 marzo i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno colto in flagranza di reato un uomo che avrebbe inizialmente ignorato il segnale di accostamento lanciato dalle forze dell'ordine mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti. Una volta raggiunto le forze dell'ordine lo avrebbero trovato in possesso di 2 grammi di hashish. Le forze dell'ordine hanno così proceduto all'arresto dell'uomo.

