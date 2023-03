Sacro Manto in onore di San Giuseppe per chiedere una grazia – 27 Marzo (Di lunedì 27 marzo 2023) Il Sacro Manto è un’antica preghiera molto potente a patto che si reciti con fede, per superare periodi di sofferenza, di angoscia, di rovina morale, per chiedere aiuto soprattutto nei momenti di difficoltà, come quello attuale. È proprio in un tempo come questo, che abbiamo l’occasione di riscoprire la forza della preghiera. Perciò vi proponiamo di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilè un’antica preghiera molto potente a patto che si reciti con fede, per superare periodi di sofferenza, di angoscia, di rovina morale, peraiuto soprattutto nei momenti di difficoltà, come quello attuale. È proprio in un tempo come questo, che abbiamo l’occasione di riscoprire la forza della preghiera. Perciò vi proponiamo di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

