Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paoloricci1967 : RT @SACEgroup: Leadership, agilità organizzativa e sostenibilità. Questi i temi dell'incontro di ieri di #WomeninExport, la prima business… - SACEgroup : Leadership, agilità organizzativa e sostenibilità. Questi i temi dell'incontro di ieri di #WomeninExport, la prima… - lamescolanza : Ottanta imprenditrici da tutte le Regioni del Sud si sono riunite oggi all’Università Federico II di Napoli per il… -

Il corso, di 36 ore totali erogate in modalità blended (90% online e 10% in presenza), rientra nelle attività della community diin Export lanciata daun anno fa. 27 marzo 2023Il corso, di 36 ore totali erogate in modalità blended (90 per cento online e 10 per cento in presenza), rientra nelle attività della community diin Export lanciata daun anno fa. Le ...Il corso, di 36 ore totali erogate in modalità blended (90% online e 10% in presenza), rientra nelle attività della community diin Export lanciata daun anno fa.in Export è il ...

Sace, Women in Export Obiettivo Sud fa tappa a Napoli - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Il corso, di 36 ore totali erogate in modalità blended (90% online e 10% in presenza), rientra nelle attività della community di Women in Export lanciata da SACE un anno fa.Ottanta imprenditrici da tutte le Regioni del Sud si sono riunite oggi all’Università Federico II di Napoli per il terzo appuntamento di Women in Export Obiettivo Sud, il percorso formativo specialist ...