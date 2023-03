Sabatini | “Kvara operazione supersonica di Giuntoli Spalletti-Totti…

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 27 marzo 2023) Walterritiene cheè stata unadie poi torna sui rapporti trae Totti Walternon finisce di esprimere la propria stima per Cristiano, protagonista dell’acquisto di Khvichatskhelia. Ai microfoni di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex dirigente di Roma e Salernitana dichiara: “ha fatto una, ha cambiato il destino del club con Khvichatskhelia. Il georgiano si è imposto subito in una campionato importante come quello italiano. Il Napoli è una orchestra sincronica, non sinfonica. I sincronismi che si realizzano in campo sono un qualcosa di ...